VistaNews.ru


Ирина Шейк в боди и сапогах снялась в ролике бренда Nike

Сегодня, 01:45

Стало известно, что известная модель Ирина Шейк снялась в рекламном ролике спортивного бренда Nike. Девушка на фотографиях позирует в купальнике и в одних сапогах.

Поклонники очень обрадовались новым публикациям 32-летней популярной модели. Звезду пригласили участвовать в рекламной кампании Nike. На фотографиях Ирина Шейк позирует в черной куртке, купальнике и высоких сапогах. На фоне девушки морской пейзаж. Преданные фанаты звезды подчеркнули, что съемки были в очень красивой природной местности и сама Ирина Шейк выглядит сногсшибательно.

Ранее сообщалось, что с Ириной случилось небольшое происшествие. Всем известно, что «изюминкой» модельного показа от Филиппа Плейна в Нью-Йорке стала Ирина Шейк. И прямо во время того, как девушка шла по подиуму под руку с огромным роботом, костюм модели разошелся по шву.

Ранее Ирина Шейк и ее возлюбленный Брэдли Купер стали родителями замечательной малышки, которую назвали Лея де Сьен.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.