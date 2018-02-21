Ирина Шейк в боди и сапогах снялась в ролике бренда Nike

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Стало известно, что известная модель Ирина Шейк снялась в рекламном ролике спортивного бренда Nike. Девушка на фотографиях позирует в купальнике и в одних сапогах.

Поклонники очень обрадовались новым публикациям 32-летней популярной модели. Звезду пригласили участвовать в рекламной кампании Nike. На фотографиях Ирина Шейк позирует в черной куртке, купальнике и высоких сапогах. На фоне девушки морской пейзаж. Преданные фанаты звезды подчеркнули, что съемки были в очень красивой природной местности и сама Ирина Шейк выглядит сногсшибательно.

Ранее сообщалось, что с Ириной случилось небольшое происшествие. Всем известно, что «изюминкой» модельного показа от Филиппа Плейна в Нью-Йорке стала Ирина Шейк. И прямо во время того, как девушка шла по подиуму под руку с огромным роботом, костюм модели разошелся по шву.

Ранее Ирина Шейк и ее возлюбленный Брэдли Купер стали родителями замечательной малышки, которую назвали Лея де Сьен.