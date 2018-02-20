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Стас Пьеха показал в Сети фото молодеющей Илоны Броневицкой

Сегодня, 04:15

Фото вечно молодой Илоны Броневицкой было опубликовано лично певцом Стасом Пьехой в социальной сети. Звездный сын поздравил свою маму с днем рождения, ей исполнилось 57 лет.

Илона Броневицкая является матерью известного любимца публики, певца Стаса Пьехи. 19 февраля ей исполнилось 57 лет. Родной сын поздравил самого родного человека в социальной сети обоюдным снимком, на котором видно невооруженным глазом неувядающую молодость талантливой актрисы и вокалистки.

Броневицкая открыла секрет своему сыну, что благодаря песне George Benson "Masquerade" он появился на этом свете. Именно звуки этой мелодии способствовали развитию событий в тот день. Стас Пьеха от всего сердца поздравил свою мать с днем рождения и пожелал ей всегда быть рядом и такой же красивой и молодой. Фанаты моментально оценили выложенный снимок множеством комментариев и присоединились к поздравлениям.


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