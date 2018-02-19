Избранник Анастасии Волочковой снял видео из-за кулис

Вчера, 22:06

Предполагаемый избранник известной балерины Анастасии Волочковой Михаил Лагин снял видео прямо из-за кулис. Камера показывает приготовление балерины и ее дочери к благотворительному концерту.

В сети опубликованы милые совместные фотографии Анастасии с Лагиным, из которых можно сделать вывод, что пара состоит в романтических отношениях.

Недавно в сети Instagram Волочкова сообщила, что выступила на благотворительном концерте вместе с дочерью Ариадной. Лагин, который снимал видео за кулисами, общался с девочкой по-приятельски, а к Насте и вовсе обращался на «Вы».