Светлана Лобода прокомментировала слухи о беременности

Вчера, 21:42

Светлана Лобода прокомментировала недавние слухи о беременности. Артистка рассказала о ближайших планах на будущее, подчеркнув, что она планирует несколько детей в будущем.

По словам Светланы Лободы, недавние массовые гипотезы ее фанатов о беременности ей понравились. Девушка откровенно рассмеялась, и подчеркнула, что она любит, когда о ней ходят сплетни. Певица сравнила себя с примадонной Пугачевой, акцентируя внимание на том, что разного рода слухи лишь добавляют славы. В тоже время она заявила, что не беременна, но в будущем мечтает иметь несколько деток.

Лобода воспитывает дочь Евангелину от первого брака. Из-за своей напряженной работы, исполнительница редко бывает дома, поэтому совместное время с девочкой проводит редко. Но все же звездная мать старается уделять время ребенку, в скором времени у них состоится поездка в США вместе.