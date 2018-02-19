VistaNews.ru


Светлана Лобода прокомментировала слухи о беременности

Вчера, 21:42

Светлана Лобода прокомментировала недавние слухи о беременности. Артистка рассказала о ближайших планах на будущее, подчеркнув, что она планирует несколько детей в будущем.

По словам Светланы Лободы, недавние массовые гипотезы ее фанатов о беременности ей понравились. Девушка откровенно рассмеялась, и подчеркнула, что она любит, когда о ней ходят сплетни. Певица сравнила себя с примадонной Пугачевой, акцентируя внимание на том, что разного рода слухи лишь добавляют славы. В тоже время она заявила, что не беременна, но в будущем мечтает иметь несколько деток.

Лобода воспитывает дочь Евангелину от первого брака. Из-за своей напряженной работы, исполнительница редко бывает дома, поэтому совместное время с девочкой проводит редко. Но все же звездная мать старается уделять время ребенку, в скором времени у них состоится поездка в США вместе. 


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.