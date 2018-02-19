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Боня нарушила дресс-код кинопремии BAFTA в Лондоне

Сегодня, 19:06

Виктория Боня «прославилась» в Лондоне. На кинопремии BAFTA россиянка нарушила дресс-код. Мероприятие прошло под эгидой борьбы с гендерным неравенством.

Российская икона стиля нарушила дресс-код на мероприятии в Лондоне. Боня не смогла найти в своем гардеробе наряд в традиционном для BAFTA стиле этого года черного цвета. Виктория явилась на мероприятие в золотисто-черном наряде длинны мини, который, безусловно, подчеркнул ее достоинства. Однако, обратной стороной медали стало игнорирование заявленного стиля кинопремии. Ранее сообщалось, что как и «Золотой глобус», BAFTA прошла под знаком борьбы с гендерным неравенством.

По аналогии дресс-код предусматривал использование черного цвета в наряде приглашенных звезд. Мероприятие посетили также Мила Кунис и королевская семья принца Гарри и Кейт Мидлтон и другие.


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