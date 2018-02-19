Поклонники считают, что самый красивый преступник обманул Бузову

Сегодня, 19:00

Неделю назад Ольга Бузова выпустила новый клип под названием «Wi-Fi», главным героем в котором выступил американский манекенщик Джереми Микс. За несколько дней видео набрало около трех миллионов просмотров.

Сегодня репутация Бузовой идеальна, поэтому ее решили подпортить «плохим мальчиком». Известно, что Ольга встретила гостя и даже провела для него экскурсию по городу. Микс, в свою очередь, не дал ни единого намека о том, что провел время с популярной дивой. Данный факт очень огорчил фанатов артистки, которые раскритиковали известного «преступника».

После нападок поклонников, Миксу все же пришлось опубликовать слова благодарности за проделанную совместную работу с Бузовой.