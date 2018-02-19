Сергей Кучеров будет сидеть на шпагате на лобном месте

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Один из самых скандальных героев «Дома-2» Сергей Кучеров намерен в скором времени сесть на шпагат и демонстрировать его на каждой встрече на лобном месте.





Сергей для зрителей стал настолько неоднозначным участником, что они не знают, верить ли ему и каким он будет завтра. Поклонники отмечают, что его страницы в социальных сетях и персонаж на экране представляют им двух разных людей. Так скандалист планирует вернуться в былую спортивную форму к лету и добавить в арсенал спортивных достижений шпагат.



Имя своего будущего учителя он не назвал, но написал, что в шпагате будет сидеть на лобном месте. Только подписчики посоветовали молодому человеку заняться своей другой «мышцей». «А мозг накачать умом можно?», «Может, попробовать интеллектуальные занятия», - пишут пользователи. Даже верные поклонники неоднократно писали Сергею о том, что его «бабские истерики» и постоянные ссоры и примирения с его девушкой Юлией, и его отношение к ней в целом, начинает их раздражать. Кроме того, самого Кучерова это показывает с негативной стороны. Но мужчина не похож на того, кого волнует их мнение.