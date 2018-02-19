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Плющенко сделает дочку Киркорова чемпионкой по фигурному катанию

Сегодня, 18:19

Евгений Плющенко принял дочку Филиппа Киркорова в академию фигурного катания. Певец не сомневается, что олимпийский чемпион сделает из Аллы-Виктории чемпионку по фигурному катанию. Девочку записали в группу к Саше Плющенку.

Филипп Киркоров сообщил поклонникам, что после возвращения с отдыха решил найти отличное и полезное занятие для своей любимой доченьки. Алла-Виктория стала участницей академии Евгения Плющенко. Девочка будет участвовать в жизни Ледового дворца на правах будущей звезды.

Плющенко подчеркнул, что Алла-Виктория может стать будущей чемпионкой. Однако поклонники Киркорова негативно отреагировали на новость от поп-короля. Подписчики подчеркивают, что не видят ничего хорошего в том, что дети становятся заложниками амбиций своих родителей.


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