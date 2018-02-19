Терехин утверждает, что является отцом ребёнка Калашниковой

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Михаил Терехин утверждает, что именно он отец ребёнка Анны Калашниковой. В 2015 году она родила на свет первенца. Долгое время модель заявляла, что отец её ребёнка Прохор Шляпин.

Сам певец вовсе и не имел никаких сомнений по этому поводу и незамедлительно сделал предложение руки и сердца. Перед свадьбой пара решила посетить телестудию Андрея Малахова, чтобы поделиться свои счастьем, но произошёл скандал. Результаты теста ДНК оказались для певца роковыми, так как была выявлена нулевая вероятность его отцовства.

В студии на программе "На самом деле" снова был поднят вопрос отцовства ребёнка Анны. В пределах ток-шоу сенсационное заявление сделал приятель Анны, бывший спутник Ксении Бородиной Михаил Терехин. Мужчина рассказал, что он и есть отец 2-летнего мальчика.