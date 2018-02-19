Виктория Боня рассказала о домогательствах продюсера Вайнштейна

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Известная телеведущая и бывшая участница скандального телешоу «Дом 2» Виктория Боня заявила о приставаниях продюсера Харви Вайнштейна. Она заявила, что во время ее пребывания в Лос-Анджелесе мужчина буквально накидывался на неё с недвусмысленными намеками.

Телеведущая поддержала движение против сексуального домогательства, но признала, что пострадало слишком много женщин и она надеется, что эти ужасные события скоро прекратятся. Девушке неприятно находится на таких мероприятиях, потому что все одеты в черное и выглядят как на поминках.

В октябре поступила информация о том, что Вайнштейн был заподозрен в сексуальных домогательствах по отношению к актрисам. Домогательства продолжались на протяжении нескольких десятков лет, но до официального расследования дело никогда не доходило.

Позже Вайнштейн был уволен из Weinstein Company из-за поступившей информации о его недопустимом поведении с девушками-актрисами. Также известно, что в 2018 году в феврале прокурор Нью-Йорка подал иск на Харви Вайнштейна и его брата.