Модель Playboy из Ростова призывает провести время в постели без одежды

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Ростовская модель Playboy сделала всем необычное предложение. Красавица призвала людей провести время в постели без одежды.

Ростовчанка Лиза Кей в 2018 году постарается завоевать титул «плеймейт». Девушка призвала всех жителей родного города и России голосовать за нее. Для этого девушка постоянно радует своих поклонников откровенными фотографиями.

В прошлом году все любители провокационного журнала могли посмотреть откровенные снимки с Кей. После такого успеха девушка переехала жить из Ростова прямо в Лос-Анджелес, но своих поклонников она не забыла и общается с ними на страничке в социальной сети Instagram. На одном из последних фото модель предстала обнаженной в своей постели. В комментариях она написала, что у нее бывают дни, когда она не может перестать спать и есть. Всех Кей призвала делать тоже самое хоть раз в месяц. Только так, по ее мнению, каждый сможет побаловать свое тело, притом девушка подчеркнула, что в постели необходимо находиться полностью обнаженной, только так тело может отдохнуть тело. В некоторых интервью Лиза Кей сообщает, что очень скучает по родному Ростову, где прошло ее детство. Сейчас там проживают родители модели.