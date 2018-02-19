Экс-супруга Гуфа знала о наличии «внебрачного ребенка» у рэпера

Сегодня, 16:55

О наличии «внебрачного ребенка» у рэпера Гуфа поклонники узнали после вчерашнего баттла с Птахой. В ходе состязания Нуриев упрекнул Долматова в том, что он не принимает участия в воспитании ребенка.

Бывшая супруга Гуфа Айза Анохина опровергла информацию Птахи. Экс-жена Гуфа Айза Анохина резко прокомментировала обвинения против Гуфа. Девушка подметила, что упомянутый на баттле ребенок похож на своего биологического отца, однако это не Долматов. Также Айза удивилась, почему тему ее отношений с рэпером не затронули в провокационном баттле.

Однако, Птаха не остановился на достигнутом и топил оппонента информацией о связях Гуфа с невестой его лучшего друга и кражи денег у бывшей возлюбленной. Отмечается, что матерью мальчика является общая знакомая Долматова и Нуриева. Много лет назад она, будучи замужем заявила, что ждёт ребёнка от исполнителя.