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Экс-супруга Александра Серова поведала о наибольшем грехе в жизни

Сегодня, 16:44

Экс-супруга Александра Серова поделилась о наибольшем грехе своей жизни. Она снова решила посетить студию и принять участие в программе под названием "Судьба человека с Борисом Корчевниковым".

На телевизионном канале "Россия 1" она ответила на ужасающие обвинения своего бывшего мужа и рассказала правдивую историю рождения и смерти их первенца. Бедная малышка появилась на свет без кисти, а после умерла через пару дней. Сам же артист в эфире программы обвинил в этом мать ребёнка. Как говорит певец, некто в родильном доме в беседе с ним вынес предположение, что плод во время беременности хотели "вытравить". Кроме этого Серов полагает, что отцом ребёнка является другой.

Елена Серова вспоминает, как начинались их отношения, рассказывая, что это были счастливые времена. Он хотел детей, а беременность не была случайной. Елена считает, что самым большим её грехом является то, что она не хоронила своего ребёнка. Это сделала мама Серовой.


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