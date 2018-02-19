Настя Рыбка сообщила об уходе Дерипаски из «Русала»

Сегодня, 16:41

Российский предприниматель Олег Дерипаска покинул пост президента компании «Русал», о чём сегодня в своём Instagram сообщила скандально известный блогер, спутница бизнесмена Настя Рыбка. Девушка записала для своих поклонников видеообращение, где заявила, что у миллиардера отныне появится больше свободного времени.

Ставшая известной после публикации расследования Алексея Навального молодая спутница Дерипаски решила публично поздравить бизнесмена с тем, что он «бросил свои компании». Рыбка похвастала, что теперь у неё с миллиардером отныне будет больше «тусовок», больше времени будет уходить на развлечения.

«Сегодня я хочу поздравить своего Олежку с тем, что он наконец-то послушался меня и будет теперь уделять больше времени своей Золотой Рыбке.»

, - с нескрываемым восторгом резюмировала Настя Рыбка.

Напомним, что слухи об уходе Дерипаски с поста президента в «Русала» и En+ Group активизировались несколько дней назад.