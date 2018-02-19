Ирена Понарошку рассказала магический секрет успешной жизни

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Телеведущая Ирена Понарошку «заступила на вахту» в проекте «Карта желаний 2018», где ей достался сектор для притяжения главных ценностей в жизни каждого человека.





Проект «Карта желаний» только запустился, и участие в нём принимают успешные девушки и астрологи. Его суть заключается в создании подробной карты успешной жизни в представлении каждого человека – похоже на то, что многие делали в детстве. Так Ирене достался сектор слева от центрального, который связывают с домом, уютом и семьёй.



Девушка настолько подробно рассказала о каждом шаге, что поклонники невольно задумались, что свою жизнь Ирена строит только по такому принципу. Например, она обратила внимание на то, что при заполнении этого сектора и сектора любви она не клеит фотографии известных личностей, отдавая предпочтение людям, лица которых на фото не показаны. Также в этот сектор она добавила фото с питомцами, друзьями, идеальным жильём и растениями. После нужно постоянно смотреть на карту и чувствовать её, представляя каждую мелочь. Интересно, что давно взрослые люди с удовольствием взялись за дело, поскольку видят работу карты на живом примере.