Пользователи Сети раскритиковали «расплывшуюся» фигуру Хелены Бонем Картер

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Британская актриса Хелена Бонем Картер славится своими странными предпочтениями в одежде. 51-летняя знаменитость одевается так, как обычному человеку никогда и в голову не придет. Однако очередной ее выход удивил даже давних поклонников ее таланта.

В Сети снова бурно обсуждают шокирующий стиль бывшей музы Тима Бёртона, актрисы Хелены Бонем Картер. Последнее появление Хелены на улицах Лондона потрясло буквально всех. Папарацци застали актрису во время ее прогулки по столице в образе бездомной женщины. Ее волосы были растрепаны, объемный пуховик выглядел поношенным, а выглядывающие из-под него шарф и клетчатая длинная юбка - неуместными.

Завершили образ «городской сумасшедшей» традиционные кроссовки, которые Хелена носит на протяжении всей зимы. Фанаты посчитали, что знаменитости так выглядеть просто непростительно.