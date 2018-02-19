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Архангельцы приняли участие в новом выпуске Comedy Club‍

Сегодня, 15:49

Шоумены из Архангельска приняли участие в новом выпуске Comedy Club‍. Ими стали телеведущие и создатели проекта "Архипедия" Павел Мелешкин и Евгений Суханов.

Съёмки проходили 18 января в Барвихе.

"Приезжали на съемки в качестве гостей, приглашал пиар-менеджер комедийного телепроекта. Тем не менее, на данный момент не понятно, когда это покажут в эфире", - рассказали в ведомстве.

Архангельцы смогли прорваться на федеральный уровень зимой прошлого года, когда в город приехала с выступлением группа "Руки Вверх". Для них шоумены и приготовили видеоматериал. Спустя месяц позже им выпала честь стать ведущими на звёздной вечеринке известного миллионера Александра Рослякова на Бали.


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