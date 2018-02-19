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Певицу Приходько незаконно сняли в ролике Порошенко

Сегодня, 15:41

Певицу Анастасию Приходько "обвели вокруг пальца" и незаконно задействовали в предвыборном материале Порошенко. Украинская певица заявляет, что будет отстаивать свою честь и достоинство.

Как она сообщает, к ней по телефону обратился министр культуры Евгений Нищук. Он попросил Анастасию участвовать в съёмках незамысловатого ролика, который пропагандирует имидж страны. После этого Приходько увидела по телевизору на одном из национальных каналов предвыборный видеоролик Петра Порошенко.

Здесь она говорит: "Совершенствуйте Украину, её культуру и слушайте украинское, так как это современно".

В результате увиденного исполнительница резко возмутилась, потребовав в срочном порядке убрать вышеупомянутый ролик с трансляций или удалить её из этого материала. Она утверждает, что никак не относится к предвыборной гонке нынешнего главы Украины.


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