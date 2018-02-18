Мадонна порадовала поклонников голым фото в Instagram

Вчера, 23:33

Всемирно известная певица Мадонна порадовала своих подписчиков Insragram весьма откровенным снимком.

На официальном Instagram-аккаунте Мадонны сегодня появилось интимное фото. Свой пост она сопроводила подписью Bloody Sunday (Кровавое воскресенье). Звезда предстала на снимке в шляпе с полностью голым торсом. Мужчины пишут в комментариях, что она их немного огорчила, так как не видно всех "прелестей". Несмотря на это, всего за несколько часов после публикации снимок собрал почти 100 тысяч лайков и более 2000 комментариев.