Модель Victoria’s Secret Алессандра Амбросио порадовала «голым» фото

Вчера, 20:58

Всемирно известная манекенщица американского бренда Victoria’s Secret Алессандра Амбросио поделилась новым снимком с отдыха в Мексике. При этом фанаты были поражены абсолютно «голым» кадром.

Алессандра Амбросио в Instagram опубликовала непривычное для себя фото. Дело в том, что 36-летняя модель и мама двоих детей продемонстрировала голое тело в соцсети. Девушка на фото запечатлена абсолютно без одежды, находясь на подвесном кресле-качалке. При этом причинные места Амбросио прикрыла руками и ногами.

Стоит отметить, что в прошлом году модель решила покончить с профессиональными фотосессиями в купальнике и нижнем белье. Сообщается, что в текущем году Алессандра Амбросио уже не появится на модном дефиле Victoria’s Secret.