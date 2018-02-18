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Лопырева: Болельщики из Бразилии полюбят Ростов-на-Дону

Вчера, 21:17

Виктория Лопырева, посол ЧМ по футболу, заявляет, что болельщики из Бразилии полюбят Ростов-на-Дону. По ее словам, иностранцев привлекут самые красивые женщины в России, которые проживают именно в этом городе.

По словам Виктории Лопыревой, Ростов-на-Дону, который является ее родным городом, по праву славится самыми красивыми женщинами в России. Это спровоцировано тем, что рядом с Ростовом находится Украина и Северный Кавказ, а в самом городе живут греки, таджики и грузины. Множество национальностей в одном месте приводит к рождению более красивых людей.

Лопырева утверждает, что ее родина отличается менталитетом от других российских городов. К примеру, в Ростове люди более дружелюбные и много улыбаются, а это все из-за обилия солнца. Бразильцы также много улыбаются, что сроднит их с местными жителями Ростова-на-Дону.


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