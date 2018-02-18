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Дмитрий Тарасов изменяет беременной Анастасии Костенко

Сегодня, 19:42

Фанаты Дмитрия Тарасова решили, что футболист изменяет беременной Анастасии Тарасовой. Он был замечен в клубе с Кристиной Белокопытовой, финалисткой шоу «Пацанки».

На странице Кристины Белокопытовой появились снимки, на которых запечатлен Дмитрий Тарасов. Девушка подписала фото так: «То чувство, когда к тебе клеится бывший муж Ольги Бузовой». По ее словам, спортсмен также преподнес ей шикарный букет, фотографию которого также выложила в Сеть. Позже девушка удалила это, решив, что не стоит провокаций в новоиспеченной семье спортсмена.

Не секрет, что Дмитрий Тарасов ради Ольги Бузовой покинул свою первую жену, а теледиву променял на модель Анастасию Костенко. Многие уверенны, что такое поведение является свойственным обычным бабникам и новую жену ждет та же участь, несмотря на венчание и счастливое ожидание малыша.


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