«Дом-2»: Участник из Кузбасса Саймон Марданшин устроил драку на проекте

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Очередная драка на проекте «Дом-2» произошла накануне с участием кузбассовца Саймона Марданшина. Молодой человек ударил свою экс-возлюбленную Марго Овсянникову, а после начал драку с вступившимися за девушку участниками.

Поводом для конфликта стали последние скандалы, связанные с его бывшей девушкой. На фоне расставания с Марго, Саймон впал в депрессию и ведёт себя неадекватно. Так случилось и в этот раз. В ходе общения с Овсянниковой Морданшин внезапно схватил её за голову и ударил о землю. Другие участники шоу подбежали к девушке, чтобы вступиться за неё, на что парень ответил рукоприкладством.

Ранее Саймон Марданшин призывал Овсянникову пройти тестирование на детекторе лжи. Молодой человек хотел выяснить окончательно, была ли его возлюбленная сотрудницей эскорта. Позже определить правду удалось и без полиграфа.