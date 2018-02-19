Сегодня, 07:15

Фанаты решили, что актриса Валентина Рубцова отбила нового парня у Ольги Бузовой. Поводом для таких предположений стала новая совместная фотография Валентины и Тимура Батрудинова.

Поклонники уверены, что российская актриса Валентина Рубцова, известная по роли Тани в сериале "СашаТаня", может быть новой невестой резидента Comedy Club Тимура Батрудинова. Поводом для сплетен стала новая фотография в Instagram у актрисы. На фото запечатлены улыбающиеся Татьяна с Тимуром, юморист мило обнимает девушку за талию, а та, в свою очередь, разместила свою левую руку у него на бедре. В комментарии к фото актриса поздравила Тимура Батрудинова с днем рождения.

Резидент поблагодарил актрису за поздравления, и в шутку поинтересовался, когда же начнутся обсуждения их свадьбы. Пошутить он, скорее всего, хотел над фанатами, которые давно уже обсуждают его роман с Ольгой Бузовой.

Некоторые фолловеры поддержали шутку юмориста, однако многие восприняли все в серьез, что вызвало их сильное беспокойство. Поклонники недоумевали, как же Тимур мог так поступить с Ольгой, и беспокоились за разбитое сердце Бузовой в очередной раз. Вскоре кто-то вспомнил, что Валентина довольно давно живет счастливой супружеской жизнью с Артуром Мартиросяном. Но даже этот факт не смог остановить волну новых шуток по поводу того, что у Бузовой снова увели кавалера.