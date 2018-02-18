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53-летняя Жанна Эппле впервые стала бабушкой

Сегодня, 18:20

Популярная российская 53-летняя актриса Жанна Эппле недавно впервые стала бабушкой. Снимок со своим внуком женщина выложила на свою официальную страницу в Instagram. Известно, что родители новорожденного мальчика дали ему очень необычное имя – Север.

В комментарии к публикации Жанна Эппле написала слова приветствия своему внуку. Затем женщина пожелала младенцу постигать этот мир так, «как это положено северу» - то есть очень крепко и напористо. В этом ребёнку помогут его родители и сама Жанна. Женщина закончила своё обращение к внуку сообщением, что она сделает всё, чтобы у Севера во время жизненного пути было очень мало трудностей, очень много прекрасных людей, а также тепла.

Фанаты Жанны Эппле в своих комментариях поздравили актрису с пополнением, пожелав ребёнку крепкого здоровья.

Малыш Север стал первым ребёнком в семье сына Жанны Потапа и его жены Ангелины.


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