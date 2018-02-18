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Одесская Барби с «руками-базуками» стала фриком с синими волосами

Сегодня, 18:18

Валерия Лукьянова, которую пользователи Сети прозвали одесской Барби с «руками-базуками», решила изменить имидж. Блондинка перекрасила свои длинные волосы в синий цвет, чем и шокировала поклонников.

На своей страничке в Instagram Валерия Лукьянова разместила новое видео, в котором показала, что больше не является блондинкой. Девушка прославилась своим сходством с куклой Барби, однако в последнее время Валерия увлеклась спортом и естественным путем накачала себе далеко не женственные бицепсы.

В комментариях поклонники были шокированы измененным цветом волос девушки. Многие даже сравнили Валерию с Кирилом Терёшиным, который после синтоловых рук перекрасил свои волосы в цвета радуги.


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