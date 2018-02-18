Анджелина Джоли на звездной премии напугала своим тощим видом

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Известная голливудская актриса и мать шестерых детей Анджелина Джоли появилась на звездной премии Американского сообщества кинооператоров, где напугала своим тощим видом не только публику, но и знаменитых гостей.

Анджелина Джоли продемонстрировала на себе шикарное платье в пол от модного дома Elie Saab. Именно по причине того, что платье имело прозрачные вставки в области юбки, поклонники смогли рассмотреть очень худые ноги актрисы. Также невооруженным взглядом было видно, что джоли в целом за последнее время значительно похудела.

На руках знаменитости выступили вены, а также торчащие ключицы невыгодно подчеркнули худобу знаменитости. Многие связывают это с тем, что Анджелина все ещё продолжает переживать тяжелый развод с Брэдом Питтом.