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«Накачанный» рэпер Серега ради нового проекта переехал в Россию

Сегодня, 04:15

Известный белорусский рэпер Сергей Пархоменко, более известный под псевдонимом Серёга, проживающий и работающий в последнее время в Украине, принял решение о переезде в Россию для участия в съёмках нового реалити-шоу на телеканале СТС. Преобразившийся и «подкачанный» исполнитель выступил в роли тренера на проекте «Взвешенные люди».

В данной программе Серёга будет помогать людям с лишним весом привести свои формы в порядок. Компанию ему составила Анфиса Чехова, которая здесь играет роль ведущей. Как признался Пархоменко, он не сразу дал согласие на участие в шоу, поскольку у него вызвал опасения чрезмерно жёсткий формат проекта. Позже он всё же понял, что должен поделиться с участниками своим опытом и помочь людям вернуться к полноценной жизни. Рэпер также отметил, что часто спорил с другими специалистами, в частности с диетологом, относительно программы похудения. Знаменитость подчеркнул, что сам достаточно глубоко изучает тему правильного питания и планирует развивать собственную линейку продукции для атлетов.

Съёмки, по словам Серёги, проходили в Сочи, а сами участники жили в Олимпийской деревне. Премьера проекта состоялась 17 февраля на телеканале СТС.


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