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Антон Гусев высказался насчёт слухов о его «измене» Виктории Романец

Сегодня, 02:30

Поклонники телешоу «Дом-2» с интересом наблюдают за развитием отношений Антона Гусева и его супруги Виктории Романец. Недавно стали распространяться слухи о том, что молодой человек изменяет своей жене. Гусев долго их терпел и некоторое время назад высказался об этом.

Слухи об измене Антона Гусева стали распространяться после того, как в интернете появились фото выбранного молодым человеком подарка Виктории Романец. Примечательно, что на снимке было всего два презента. Именно это и натолкнуло фанатов на мысль, что парень изменяет своей жене и дарит подарки ещё и другой женщине. Однако, во-первых, Гусев выложил данный снимок сам, а во-вторых он сам решил прояснить всю сложившуюся ситуацию.

Антон на своей странице в социальной сети написал, что он недавно посетил московский ГУМ с целью купить подарок своей жене – кроссовки. Но любители распускать сплетни сразу же стали обсуждать, что парень приобрёл ещё и кошелёк, ссылаясь на неизвестного продавца. Естественно сама Виктория Романец стала расспрашивать своего мужа. Супругам пришлось ехать в магазин, чтобы разъяснять ситуацию. Оказалось, что продавец с таким именем действительно существует, но она уже второй год находился в декрете.


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