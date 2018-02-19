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Анджелина Джоли появилась на ковровой дорожке в прозрачном искрящемся платье

Сегодня, 04:30

Недавно известная голливудская актриса Анджелина Джоли посетила очередную премию в области кинематографа American Society Of Cinematographers Awards. Само мероприятие проходило в ночь с 17 на 18 февраля в Голливуде. Примечательно, что на ковровую дорожку 42-летняя Джоли пришла в прозрачном искрящемся платье.

Известно, что наряд известной актрисы Elie Saab имеет цвет шампанского. Такое название цвет получил из-за того, что одежда под вспышками фотокамер начинает искрится и переливаться, точно так же, как этот вид вина. Широкие рукава наряда Анджелины Джоли переходили в драпировку, открывая людям вид на татуировки знаменитости. Пояс же подчёркивал тонкую талию и отменную фигуру актрисы. Для такого роскошного наряда Энджи одела бижутерию Neil Lane, а также золотистые туфли на каблуке от Ralph and Russo.

Поклонники Джоли в интернете по-настоящему оценили образ своего кумира. Стоит отметить, что одежда актрисы понравилась не только обычным людям, но и критикам в области моды.

Во время самого мероприятия жюри решило присудить Анджелине Джоли награду за «значительный вклад в киноиндустрию и за привлечение внимания общественности к важным вопросам». Здесь говорится о проекте «Сначала они убили моего отца». История рассказывает о Камбодже и о геноциде местного населения. Картина уже успела завоевать множество наград, среди которых «Золотой глобус», BAFTA и так далее.


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