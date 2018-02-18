Нюша с мужем поздравили всех с Прощёным воскресеньем фотографией

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Нюша со своим мужем решили поздравить всех фанатов с Прощёным воскресеньем при помощи фотографии.

На своей странице в Instagram певица Нюша разместила новое фото, на котором она стоит рядом со своим любимым супругом. В посте девушка написала, что сегодняшний день проведет с любимыми людьми, а также поздравила всех с праздником - Прощеным воскресеньем.

Новая публикация очень быстро набрала популярность. Многие поклонники положительно оценили фото и оставили большое количество комментариев. Подписчиков впечатлило внешнее сходство супругов, они утверждают, что это является показателем того, что пара создана друг для друга. Помимо умиления, фолловеры поздравили супругов с праздником в ответ, пожелав им всего самого замечательного.