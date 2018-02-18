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Анна Хилькевич с подругой "поугорала" над детьми

Сегодня, 15:00

Анна Хилькевич с подругой здорово «поугарали» над своими детками на прогулке в Прощеное воскресенье.

Актриса Анна Хилькевич опубликовала в своем Instagram новое фото, где запечатлена девушка с подругой на фоне заснеженной природы. Молодые мамочки здорово хохочут над своими детками. В комментариях к фото актриса написала, что они здорово "поугарали" над детьми, но те обязательно их простят, ведь сегодня большой православный праздник - Прощеное воскресенье. Также Анна Хилькевич попросила прощения и у своих друзей-подписчиков. Фото довольно быстро набрало кучу лайков и множество комментариев, где поклонники активно «прощали» актрису за все.

А недавно Анна Хилькевич опубликовала снимок со своей дочерью Арианной. Девчонки позировали в снежном домике, при этом, Анна подняла руку к глазам и вглядывалась в даль так, что создалось впечатление, будто она стоит в дозоре. Сама же актриса написала, что где угодно способна найти место для фотосъемки. Поклонники высоко оценили милое фото красивых девочек, отметив, что Анна с дочерью смотрятся великолепно.


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