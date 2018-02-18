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У Кайли Миноуг случился нервный срыв после развода с бывшим мужем

Сегодня, 14:44

Американская певица Кайли Миноуг рассказала, что после развода с бывшим мужем Джошуа Сассом у неё случился нервный срыв. Из-за этого знаменитости пришлось проходить лечение в Таиланде.

49-летняя Кайли Миноуг призналась, что очень тяжело пережила скандальный развод со своим 30-летним супругом Джошуа Сассе, с которым счастливо прожила три года. Стоит отметить, что пара рассталась ещё в феврале 2016 года, однако о нервном срыве и своём лечении певица поделилась с поклонниками недавно.

В откровенном интервью Sunday Times Кайли Миноуг призналась, что после лечения от нервного срыва в Таиланде она поняла, что её союз с Сассе изначально был неправильным. При этом певица счастлива, что в данном браке она не родила общих детей.


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