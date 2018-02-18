"Время и Стекло" получили "золотую кнопку" от YouTube

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Надя Дорофеева и Алексей Завгородний, известные как коллектив «Время и Стекло», получили «золотую кнопку» YouTube. Им её вручили за высокую популярность на канале, а также первый миллион подписчиков.

Многие блогеры хвастаются перед своими фанатами, когда получают «золотую кнопку» YouTube. Дорофеева и Завгородний акцентировали внимание на том, что их клип «Тролль» стал 7-м по популярности в мире. Кроме того, «На стиле» уже просмотрели свыше 100 миллионов человек. Канал «Время и Стекло» был создан 11 октября 2010 года. За всё время его существования более 860 миллионов просмотров набралось у видеороликов.

Стоит отметить, что далеко не все артисты могут похвастаться такими достижениями. За последние полгода на канал группы подписались более 200 тысяч человек. На данный момент у него 1,56 млн подписчиков. «Время и Стекло» выступают от продюсера Потапа, с которым недавно отказалась выступать Настя Каменских, решив создать сольную карьеру.