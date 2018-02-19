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«Дом-2»: Рапунцель рассказала подробности в сексе с мужем

Сегодня, 04:45

Беременная звезда «Дома-2» Рапунцель рассказала подробности в сексе со своим мужем Дмитрием Дмитриенко. Девушку не смущает ни публика, ни родственники, ни свекровь Людмила Григорьевна, с которой у них неладные отношения.

По словам Рапунцель, между ней и Дмитрием бушует подлинная страсть. В кровати с любимым супругом девушка попадает в рай, забывая обо всех проблемах. Она уточнила, что волшебством занимается с мужем каждый день, имея ввиду секс.

Рапунцель решила, что аудитория имеет право знать о том, что парочка раньше любила самые разные позы, но сейчас при беременности Дмитрий чувствует, как ей нужно, и очень аккуратный. Счастливая звезда «Дома-2» уточнила, что Дмитриенко сначала раздевает ее, а после покрывает каждую клеточку тела поцелуями, а это очень окрыляет будущую маму. Такие откровения шокировали не только домочадцев, но и любопытную публику.


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