Юлия Караулова посетила свадьбу своего брата, надев чёрное траурное платье

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Юлия Караулова посетила свадьбу своего брата, одев на себя чёрное траурное платье. Кроме этого, макияж девушки был также довольно-таки тёмным. Соответствующее фото бывшая участница «Фабрики» выложила на свою страницу в Instagram. Однако девушка получила больше критики, нежели похвалы со стороны её фанатов.

Фанаты новоиспечённой знаменитости после публикации фотографии в чёрном платье подметили, что этот образ очень невесёлый. На свадьбу брата, по комментариям людей, можно было одеть более весёлый наряд, ведь это праздничное мероприятие. Поклонники Юлии Карауловой считают, что свадьба её родственника подготовит и подтолкнёт саму девушку к замужеству.

Последняя должна была выйти замуж уже давно. Её жених сделал предложение в конце декабря 2016 года. По словам самой Юлии, из-за загруженного графика, церемония не состоялась до сих пор. Сама певица хочет пышное торжество, но, чтобы его подготовить, нужно много времени и сил.