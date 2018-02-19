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Семен Слепаков похвалил конкурсанта шоу "Песни"

Сегодня, 05:45

Во втором выпуске известного шоу "Песни" российский юморист Семен Слепаков пошутил и похвалил конкурсантов из Минеральных вод.

Во время конкурса на сцену вышла группа из четырех студентов академии имени Гнесиных. Играя на электробалалайках, они спели песню на английском языке. Жюри достаточно положительно оценили талант музыкантов. Кстати, ребята прошли в следующий тур.
Известный юморист и шоумен Семен Слепаков принял привет из Пятигорска от одного из участников, после чего похвалил своего земляка за то, что тот уехал из Минеральных вод.


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