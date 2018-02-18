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Сергей Безруков обратился к поклонникам с просьбой о прощении

Сегодня, 13:44

Народный артист России Сергей Безруков просит у подписчиков прощения. Он решил не забывать о Прощёном воскресенье.

Звезда российского кино Сергей Безруков, воплотивший на экранах роли от бандитов до поэтов, обратился с просьбой к поклонникам. На своей странице в Instagram Сергей написал: «Простите меня за всё в чём был и не был виноват! Искренне ВАШ!». Таким образом актёр, известный глубоко православными взглядами, встречает Прощёное воскресенье накануне Великого поста. Заодно с просьбой о прощении Безруков опубликовал аппетитный снимок блина с красной икрой на красиво сервированном столе. Очевидно, про Масленицу артист тоже не забыл.

Поклонники таланта актёра в Instagram поблагодарили его: «Как у Вас уютно!! И Вы простите, Сергей! С праздником, счастья Вам и Вашим близким», «Бог простит, и мы прощаем. Простите и вы нас». Всего за 3 часа публикация Безрукова набрала больше 58 тысяч «лайков».


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