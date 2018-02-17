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Виктория Боня показала свое лицо без пластики в очередной раз

Вчера, 23:51

Светская львица Виктория Боня держит в курсе событий своих поклонников по поводу пластических операций на своем теле и лице. Хотя сами фанаты тщательно изучают ее новые фотоснимки в поисках следов косметического скальпеля.

Одно из последних фото в социальной сети на странице Виктории Бони очень заинтересовало многих пользователей. Они начали задавать вопросы о том, что есть ли присутствие пластики в области носа на лице модели. Но девушка лишь откровенно засмеялась по этому поводу.

Виктория Боня рассказала любопытным поклонникам о том, что в ее семье владельцами аккуратных носиков были все представители женской линии. В доказательство она показала в Сети снимок своей матери, у которой также аналогичный симпатичный носик. Боня еще раз подчеркнула, что никакой пластики на ее лице нет. Хотя часть поклонников все же засомневались в истинной красоте.


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