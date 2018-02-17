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Вера Брежнева объявила о кастинге на бэк-вокалистку в Instagram

Вчера, 23:19

Известная певица Вера Брежнева удивила своих поклонников, обратившись к ним в своем Instagram с заманчивым предложением. Как стало известно, певица давно думала о том, чтобы найти молодую исполнительницу на должность бэк-вокалистки, и вот наконец Вера Брежнева объявила о начале кастинга.

Претендентка должна обладать привлекательной внешностью, владеть вокалом и быть коммуникабельной, целеустремленной и харизматичной. Чувство юмора также приветствуется. Брежнева описала параметры желаемой кандидатки: возраст 18-25, рост 160-172см. Естественно главным, чем должна обладать кандидатка, это привлекательным голосом.

Для рассмотрения кандидатуры претендентам необходимо отправить видео в полный рост, резюме и свои аккаунты в социальных сетях на почту Веры Брежневой, указанную непосредственно в обращении.


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