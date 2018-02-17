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Анастасия Рыбка готова сниматься в порнофильмах

Вчера, 22:46

Фотомодель из Белоруссии Анастасия Рыбка готова сниматься в порнофильмах. Она сама официально заявила об этом в своем диалоге со СМИ.

 Личность модели Анастасии Рыбки знакома многим через ее скандальную историю с миллиардером Дерипаской, которого девушка обвинила в групповом изнасиловании на яхте. Теперь же Анастасия намерена найти свое призвание не на модельном поприще, а на студии, где снимают порнофильмы. Красавица официально заявила на всю страну, что готова стать одной из героинь самого жесткого порно. В данный момент Анастасия Рыбка якобы рассматривает дельные предложения продюсеров и режиссёров, которые специализируются на работе с кинолентами для взрослых.

Пока что фильм еще не выбран, но общественность подозревает, что это в ближайшее время произойдет. Ранее Рыбка стала автором пособия по обольщению олигархов. Но вероятно, что ее теории не всегда работают в этом плане, как показал опыт с бизнесменом Дерипаской. Рыбка пригрозила ему тюрьмой, если тот не поведет ее в загс. Причина – обвинение в изнасиловании.


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