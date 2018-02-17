Надежда Сысоева шокировала общество своей худобой на фото

Вчера, 21:43

Надежда Сысоева, которую зрители знают из проекта Comedy Woman, шокировала своей новой фигурой. Она показала фото в соцсети, на которой предстала сильно исхудавшей.

Поклонники звезды Comedy Woman Надежды Сысоевой обеспокоены ее резким похудением. Пользователи подозревают, что такое радикальное изменение внешности не обошлось без наличия анорексии. Фотоснимок Надежда Сысоева выложила сама на персональной странице соцсети. Девушка в центре изображения одета в праздничный стильный наряд.

Ее в тот день пригласили на торжественную вечеринку, где собрался весь бомонд. Она появилась под руку со своим кавалером Ильей Бачуриным. На участнице известного шоу было надето черное длинное платье, которое подчеркивало стройность. Фанаты беспокоятся о здоровье кумира, ведь она действительно выглядит сильно исхудавшей.