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Рэпер Дрейк раздал прохожим $1 млн

Вчера, 21:15

Известный канадский рэпер Дрейк во время съемок своего нового клипа раздал незнакомым людям и посетителям супермаркета $1 млн. В 2017 году Дрейк вошел в тройку самых высокооплачиваемых и популярных музыкантов по версии Forbs, заработав 96 миллионов долларов.

Недавно музыкант презентовал новый клип на песню God’s Plan («Божий замысел») на своем канале YouTube. В предисловии к клипу были написаны строки «Мы раздали все деньги. Не говорите лейблу». Также репер сделал благотворительный взнос в школы и женские приюты, оплатив обучение незнакомой девушке, и подарил новенький автомобиль одному из своих поклонников. Данную благотворительную акцию Дрейк называет делом всей своей жизни.


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