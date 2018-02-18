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Кристина Орбакайте устроила на съёмках клипа песни «Фарс» настоящий погром

Сегодня, 08:10

Известная российская певица Кристина Орбакайте на съёмках очередного клипа на песню «Фарс» устроила настоящий погром. Женщина разбрасывала всё, что ей только было под рукой, речь идёт о стаканах, вазах, люстрах, бокалах и даже о музыкальных инструментах. А затем 46-летняя Орбакайте начала танцевать стриптиз в откровенном наряде.

 В роли режиссёра на песню «Фарс» выступала Ирина Миронова. Главной задачей Орбакайте на съёмочной площадке было предстать перед зрителем в образе разозлённой и расстроенной женщины, которая конечно же переживает из-за расставания со своим возлюбленным. Певица даже взяла в руки клюшку и постаралась разбить плазменный телевизор во время съёмок.

                       

Во время съёмок 46-летняя певица также устроила стриптиз. Орбакайте нарядили в чулки в сеточку, кожаное боди и мужской пиджак. Артистка танцевала, закидывала высоко свои ноги, а затем и вовсе сняла верхнюю одежду.

Ролик появился на видеохостинге YouTube вчера, 16 февраля. В последние секунды клипа Кристина Орбакайте делает селфи-фото на фоне разгромленной квартиры.


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