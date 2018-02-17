Ольга Бузова перед выступлением в Курске посетила православные храмы

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Недавно популярная российская певица и телеведущая шоу «Дом-2» Ольга Бузова выступила в Курске. Концерт проходил вечером, 15 февраля. Тогда девушка на сцене концертного зала многофункционального комплекса «МегаГРИНН» презентовала свою сольную программу «Под звуки поцелуев». Недавно же стало известно, что перед выступлением Бузова посетила ряд курских православных храмов.

Известно, что поп-диву больше всего из посещённых ею храмов впечатлил Знаменский монастырь, а именно, его архитектура.

В Курскую область Бузова приехала на следующий день после своего выступления на «Муз-ТВ», которое проходило в Кремле. Как отмечают курские фанаты девушки, её выступление в комплексе «МегаГРИНН» прошло отлично.

На своей официальной странице в Instagram певица написала слова благодарности её поклонникам из Курска за то, что они подпевали под песни настоящим хором. Затем Ольга, уподобляясь Алле Пугачёвой, назвала своих фанатом «мои люди» и поблагодарила самого лучшего и благодарного зрителя, по версии самой же девушки.

Из Курска Бузова поехала в Смоленск. Там она приняла участие на фестивале моды и красоты. 20 февраля певица выступит в Воронеже, а 21-го – на сцене Белгорода.