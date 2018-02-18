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Бузова опозорилась перед фанатами своей неграмотностью

Сегодня, 07:30

Популярная певица Ольга Бузова показала своим фанатам, что безграмотна, хоть и заявляет, что якобы сама получила свои два высших образования и выучила в совершенстве три иностранных языка. На своей странице в Instagram артистка написала пост с неправильным употреблением «Ъ». Девушка написала «сьёмка», вместо «съёмка». За это на Бузову обрушился шквал критики не только со стороны её хейтеров, но и со стороны поклонников.

В своём посте Ольга Бузова разместила свою фотографию и написала, что она побывала на «сьемках» для международного журнала. Подписчики, когда заметили ошибку, сразу же стали упрекать девушку в безграмотности. Люди заявили, что она не может не то, чтобы петь, а даже написать правильно слово «съёмка». Одна из подписчиц певицы написала, что Ольга якобы имеет два высших образования, а делает такие ошибки.

 Бузова, по её же заявлением, хорошо говорит на литовском, немецком и английском языках. Об этом свидетельствует наличие у неё диплома Британского посольства. По словам девушки, она изучает языки с трёхлетнего возраста.

Однако певицу уже не один раз критиковали за её необразованность и за малую эрудицию, несмотря на такую огромную коллекцию дипломов. В частности, на «Вечернем Урганте» Бузова показала, что географию она не знает совсем.


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