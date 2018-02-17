Юлия Ефремова и Сергей Кучеров будут бороться за миллион на свадьбу

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Звёздная пара из «Дома-2» Юлия Ефремова и Сергей Кучеров решили принять участие в конкурсе проекта, главный приз которого – сертификат на организацию грандиозного торжества.





Пара шокировала поклонников решением, поскольку неделю назад они заявляли, что участвовать не будут. Об изменившихся планах сообщила Юлия в своём блоге: «Ну а мы решили с Сергеем Кучеровым принимать участие в конкурсе свадьба на миллион. Я этому безумно рада...как вы считаете, есть ли у нас шансы победить?» Девушка поблагодарила за поддержку и советы и напомнила, что жизнь – зебра и чёрные полосы обязательно есть у всех.



Поклонники стали наперебой писать Ефремовой о том, что пока конкурентов на победу в шоу нет, поэтому миллион уже принадлежит им. «Только будьте нежнее друг к другу. А то вы оба любите похамить», - напоминают в комментариях подписчики. Напомним, что в 2017 деньги получили Евгений Кузин и Саша Артемова.