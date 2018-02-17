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«ВИА Гра. Новый состав»: Поклонники высоко оценили фото Нюши с подругами

Сегодня, 18:56

Певица Нюша выставила в Instagram фото с отдыха, где была с двумя подругами. Поклонники высоко оценили снимок, окрестив девушек за яркую внешность «новым составом ВИА Гры».

«Три девицы у окна в ожидании весны», - подписала Нюша кадр, отметив, что делал её супруг, который не очень хорошо фотографирует. Интернет-пользователи согласились с тем, что по качеству снимок не самый лучший, однако все девушки на нём вышли очень красивыми. Это напомнило некоторым популярную группу «ВИА Гра», ставшую в своё время символов женских звёздных «троиц».

Поклонники попросили Нюшу почаще радовать их такими интересными снимками. Они похвалили артистку за то, что у неё много фотографий именно с отдыха, подчеркнув, что таких кадров действительно очень не хватает при морозах в России, как сообщает VistaNews.


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