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Елена Темникова представила анонс новой песни «Медленно»

Сегодня, 18:56

Исполнительница Елена Темникова представила анонс новой песни «Медленно», отметив, что её выход пройдёт 23 февраля. Показанный отрывок был хорошо оценён подписчиками артистки, как сообщает HotGeo.

 Бывшая участница поп-коллектива SEREBRO Елена Темникова в настоящее время активно делает свою сольную карьеру, радуя хитами, вроде «Вдох» или «Давай улетим». Теперь артистка показала, какой будет её новая композиция «Медленно», которую можно будет послушать в Apple Music, начиная с 23 февраля. Некоторые подписчики предположили, что певица намеренно приурочила свою песню ко Дню Защитника отечества, как поздравление для мужчин.

Поклонникам понравилось то, что они услышали. Большая часть подчеркнули, что теперь очень ждут полную версию «Медленно». Также некоторые стали просить об отдельном выпуске песни «Извини», которая в настоящее время есть только в не очень хорошем качестве в концертных записях.


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