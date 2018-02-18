Актрисе Блейк Лайвли удалось сбросить 27 кг лишнего веса

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Голливудской актрисе Блейк Лайвли и законной супруге Района Рейнольдса удалось сбросить 27 килограмм лишнего веса. Теперь она смело может позволить себе носить стильные и дерзкие наряды.

В одном из таких нарядов американским журналистам удалось застать актрису на одной из улиц Нью-Йорка. Под одной из своих новых фотографий, сделанной в спортивном зале, актриса оставила комментарий, в котором сказала, что работа на собой - дело нелегкое и не получится похудеть, листая ленту Instagram. К счастью для Лайвли, в трудный период времени рядом с ней находился профессиональный тренер Дон Саладино, которому удалось наставить ее на путь истинный.

Напомним что актриса набрала довольно большой вес (61 фунт), после того как родила второго ребенка.